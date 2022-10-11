Segezha Group провела на Сегежском ЦБК серию управленческих тренингов в формате ассессмент-центра

Segezha Group и компания «Бизнес-Диалог» совместно провели серию тренингов и оценочных сессий для кандидатов в кадровый резерв, начальников цехов и руководителей подразделений комбината.

Обучение проводилось на базе специально созданного ассессмент-центра с задачей — оценить личные и профессиональные качества участников в ходе тестирования и моделирования потенциальных для производства нестандартных ситуаций. В HR-мероприятиях принимали участие 90 сотрудников, каждый из которых по итогам сессии получит индивидуальное экспертное заключение с анализом его сильных и слабых сторон, а также возможностей профессионального роста.

Методика ассессмент-центра позволяет в ходе деловых игр, решения задач и проективных упражнений выявить нераскрытые резервы и способности человека, определить, насколько он на своей должностной позиции соответствует предъявляемым требованиям. Специалисты наблюдали за реакциями, моделями поведения и проявлениями свойств личности участников.

«Наша цель — предоставить активным профессионалам равные возможности для роста. Каждый мог проявить свои компетенции в моделируемых деловых ситуациях и доказать способность быть руководителем, пока в составе „кадрового резерва“. Для руководителей высшего звена — тренинги личностного роста — это еще одна возможность для перевода знаний и навыков на новый уровень в условиях современных реалий», — говорит директор компании «Бизнес-диалог» Ольга Салтыкова.

Директор по управлению персоналом Сегежского ЦБК Игорь Кичко отметил важность системного повышения квалификации сотрудников, как в ходе тренингов, так и в базовых для отрасли учебных заведениях. В оценке профессиональных компетенций сотрудников важен индивидуальный подход.

«Участники серии управленческих тренингов — это, прежде всего, профессионалы и личности, за которыми стоят коллективы. От того, какие у нас руководители в цехах и службах, во многом зависят конкретные результаты и стабильность работы всего комбината. Мы и дальше будем инвестировать в совершенствование знаний и навыков наших лидеров и всего коллектива», — пояснил директор по управлению персоналом Сегежского ЦБК Игорь Кичко.