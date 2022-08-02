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Segezha Group проводит второй фотоконкурс «Природа Сегежи»

Новости. Общество
16:04, 03 Августа 2022
фото: © Segezha Group

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Второй фотоконкурс Segezha Group «Природа Сегежи» стартовал в Сегеже.

Это просветительский проект для любителей фотографии, призванный раскрыть творческий потенциал сегежан и привлечь внимание жителей республики к природе и архитектуре родного края, напомнить о важности бережного отношения к лесам и экологии северо-запада России. Первый конкурс, который состоялся в 2020 году, был приурочен к 100-летию Республики Карелия.

Жюри рассмотрит творческие работы в трех номинациях: «Животный мир» (фото птиц, диких животных), «Природа родного края» (фотографии карельской природы), «Архитектурная съёмка» (фотографии зданий, промышленных объектов, фонтанов, памятников архитектуры).  Отдельная номинация «Приз зрительских симпатий» определит фаворита среди подписчиков официальной группы конкурса в соцсети ВКонтакте.

«Мы рассчитываем, что каждая фоторабота будет по-своему вдохновлять на защиту и сохранение удивительного разнообразия природы Карелии, подчеркивать уникальность и самобытность Сегежи. Для нас важно через такие творческие проекты найти новых союзников в деле защиты лесов и способствовать дальнейшему развитию Сегежи как города, удобного для жизни», — говорит депутат законодательного собрания Республики Карелия, советник генерального директора Сегежского ЦБК Натали Карапетян.

Участником фотоконкурса может стать каждый сегежанин — как профессиональный фотограф, так и фотолюбитель в возрасте от 14 лет. Для большей объективности конкурс разделен на две категории: «Профессионал» и «Любитель». Представленные фотографии должны быть сняты лично автором. Допускается использование графических редакторов — для акцентирования авторского замысла. Места съемки ограничиваются пределами Сегежского района.

Фото на конкурс принимаются с 10 августа по 10 сентября. Его итоги подведут осенью в рамках празднования Дня работников леса. Церемония награждения победителей творческого состязания пройдет в ноябре. Всех лауреатов ждут денежные призы: вознаграждение для фотолюбителей составит 20 тыс. руб., профессиональных фотографов — 30 тыс. руб. Автор фотографии, набравшей набольшее количество лайков в «ВК», получит 25 тыс. руб.  Более подробная информация — в Положении о фотоконкурсе.

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