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Экскурсию Segezha Group внесли в федеральный маршрут промышленного туризма

Новости. Общество
16:00, 21 Марта 2023
фото: Segezha Group

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В Карелии эксперты II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность» посетили Сегежский ЦБК и Сегежскую упаковку, ключевые активы Segezha Group в СЗФО.

В делегацию вошли представители российских Минпромторга, Минэкономразвития, Федерального агентства по туризму и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В результате экскурсию Segezha Group внесли в федеральный маршрут промышленного туризма «Открытая промышленность».

Члены делегации высоко оценили туристический потенциал предприятий и дали рекомендации по его дальнейшему развитию.

«Промышленность имеет богатый потенциал, её объединение с туризмом — это новая точка роста. Мы бы хотели призвать промышленные предприятия активнее принимать участие в развитии промышленного туризма. Это познакомит население с производствами, технологиями, с их экологичностью. Мы готовы оказывать методологическую помощь, информационную поддержку экскурсионным программам, которые будут разработаны. Минэкономразвития Карелии уже вносит изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий, по которым предприятия, участвующие в программах промышленного туризма, будут их получать», — отметил Михаил Трифонов, и. о. замминистра экономического развития Карелии.

«Участие в проекте „Открытая промышленность“ поможет нам улучшить нашу экскурсию, сделать ее более интересной для аудитории. Готовы донести до гостей Карелии, что здесь есть не только красивая арктическая природа, но и серьезный промышленный потенциал», — говорит советник генерального директор Сегежского ЦБК по социальным вопросам, депутат Натали Карапетян.

На предприятиях Segezha Group в Карелии регулярно организуют ознакомительные мероприятия для школьников, студентов, бизнес-партнеров, экологов и представителей органов власти. Новая экскурсионная программа, составленная специально для проекта «Открытая промышленность», фокусируется на уникальных технологиях и свойствах выпускаемой продукции. Она охватывает бумажную фабрику и производство упаковки из крафт-бумаги.

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