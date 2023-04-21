Сегежский ЦБК Segezha Group примет участие в Дне города

В субботу, 8 июля, Сегежский ЦБК Segezha Group (MOEX: SGZH) примет участие в праздновании Дня города.

В этом году праздник совпал с Днем семьи, любви и верности. История города неразрывно связана с Сегежским целлюлозно-

бумажным комбинатом. Это одно из старейших и крупнейших

предприятий в российской лесопромышленной отрасли. Его начали строить в 1936 году на берегу озера Выг, рядом с железнодорожной станцией Сегежа. В 1939 год ввели в эксплуатацию первую очередь.



Город сформировался вокруг предприятия. Сегодня Сегежский ЦБК обеспечивает работой около двух тысяч местных жителей.

С 2014 года комбинат входит в состав российского

лесопромышленного холдинга Segezha Group. С тех пор его активно модернизировали и реконструировали.



Инвестиции в модернизацию превысили 27 млрд рублей. Благодаря этому мощность достигла 388 тысяч тонн крафт-бумаги в год. По данному показателю предприятие занимает 3-е место в мире. В настоящее время Сегежский ЦБК является также единственным в России производителем небеленой микрокрепированной крафт-бумаги. Она характеризуется особой прочностью и одновременно эластичностью, что особенно важно для промышленной упаковки. Здесь также выпускают талловую канифоль, талловый пек, талловое масло, дистиллированное талловое масло, жирные кислоты и сульфатное мыло. Продукция экспортируется в 70

стран мира.



Несмотря на сложности рыночной конъюнктуры, комбинат

продолжает работу над реализацией комплексной экологической программы. Очистное оборудование постепенно заменяется на более современное и технологичное. В фокусе особого внимания остается задача ликвидации дурнопахнущих газов с производства.



Сегежский ЦБК Segezha Group на регулярной основе участвует в

социально-культурной жизни города, в том числе в подготовке

ежегодных праздничных мероприятий ко Дню города. В этот раз

Сегежский ЦБК помог с арендой музыкального и светового

оборудования, приглашением ведущего и приобретением подарков для жителей Сегежи.



«Судьбы города и комбината неразрывно связаны. Без комбината – не было бы города, а без города – невозможно существование комбината. День города для нас так же важен, как и для всех горожан. Продолжаем оказывать помощь городским социальным, культурным и спортивным проектам. Поддерживаем местную медицину и образование. К сожалению, в связи с независящими от нас обстоятельствами приходится вносить корректировки в стратегическую программу комбината. Ищем новых отечественных поставщиков взамен ушедших с российского рынка, корректируем проектную документацию. Такая работа имеет комплексный характер, требует тщательной подготовки и поэтапной реализации, но мы следуем намеченному плану и поставленным целям», - отметил Петр Поделенюк, генеральный директор Сегежского

ЦБК.

Программа Дня города Сегежи (8 июля 2023 года):



10:00-21:00 - аттракционы и торговые ряды (пл. Мира и Аллея

Катанандова)



13:00-14:30 - спортивный праздник «День здоровья» (парк «Сегежа»)



14:00-21:00 –ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества (Аллея Катанандова)



15:00-21:00 - выставка «Лента времени. Городу Сегеже 80 лет»

(выставочный зал Центра культуры и досуга)



15:00-17:00 - «Библиофест» (сквер на пл. Мира)



15:00-18:00 - торжественный концерт с выступлением творческих коллективов Центра культуры и досуга (пл. Мира)



17:00-19:00 – выступление творческих коллективов «Больше, чем музыка» (парк «Сегежа»)



18:00-19:00 - праздничная программа «Подарок городу» с участием творческих коллективов района



19:00-20:00 - концерт эстрадной студии «Браво»



20:00-21:00 - «Дискотека 90-х» (пл. Мира)

***



Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет около 16 млн га, а объем расчетной лесосеки – почти 24 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 94% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования.



Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу

принадлежит 1-е место в России по выпуску крафт-бумаги, промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 3-м месте по производственным мощностям березовой фанеры. Компания так же на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства открыты в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на

малейшие изменения деловой конъюнктуры – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем более 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com