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Новости. Общество
11:54, 02 Мая 2019
фото: pixabay

Сегодня из-за дорожных работ притормозится движение на 19 участках трассы "Кола"

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Об ограничениях движения на федеральных автотрассах 2 мая сообщает управление автомобильных дорог "Кола".

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Норвегией:

- км 12-179 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 15-21 - ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 08.00 до 19.00, уборка и погрузка смета в разделительной полосе.

М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург:

- км 593-674 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 638 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.

А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора:

- км 106-149 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 Вологда - Тихвин:

- км 479-532 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 520 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия.

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндией:

- км 56-57 - ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08.00 до 20.00, уборка грунта из-под барьерного ограждения;
- км 51-52 - ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 08.00 до 20.00, уборка грунта из-под барьерного ограждения;
- км 75-80 - ограничение движения в оба направления с 08.00 до 20.00, уборка мусора;
- км 142-144 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 20.00, уборка грунта из-под барьерного ограждения.

А-181 Выборг - Светогорск:

- км 21-24 - ограничение скорости движения в оба направления с 09.00 до 19.00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия. 

Автодорога "Магистральная":

- км 148-149 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия;
- км 242-248 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 19.00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола":

-км 149-154 - ограничение скорости движения в оба направления с 08.00 до 20.00, реверсивное движение, реконструкция автодороги;
- км 13 - ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 08.00 до 20.00, ремонт барьерного ограждения;
- км 21-23 - ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 08.00 до 20.00, уборка наносного грунта с разделительной полосы;
- км 10+291, км 42-68 - ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08.00 до 20.00, механическая очистка проезжей части;
- км 33-40 - ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08.00 до 20.00, уборка мусора.

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