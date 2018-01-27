Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:14, 27 Января 2018

Сегодня ночью в Карелии сгорел нежилой дом

По теме

Два района Петрозаводска остались без электричества
27.01.18 13:04
ФОТО: Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии
27.01.18 09:06
Более 7 млн рублей удалось "сберечь" бизнесмену из Карелии при оплате налогов
26.01.18 16:43
Все новости
Загрузка...

Пожар произошел около двух часов ночи в поселке Эссойла Пряжинского района.

Как рассказали в МЧС Карелии, в 01.56 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в нежилом доме по улице Совхозная. На тушение пожара ушло менее часа.

Причины возгорания уточняются.

По теме

Два района Петрозаводска остались без электричества
27.01.18 13:04
ФОТО: Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии
27.01.18 09:06
Более 7 млн рублей удалось "сберечь" бизнесмену из Карелии при оплате налогов
26.01.18 16:43
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
20.01.2018, 10:19
Драка с поножовщиной произошла в баре в центре Петрозаводска
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
21.01.2018, 13:40
ВИДЕО: Появились кадры с места массового столкновения автомобилей на трассе в Карелии

Аналитика

24.01.2018 16:45
Обществоведение
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 2
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
"А вот политику я не помню" 1
22.01.2018 16:19
Почти журналист Парфенчиков 12
17.01.2018 14:25
"Такой Лидер у нашей страны есть" 12
17.01.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2018 09:17
Без политики
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
А мы тут землей управляем!.. 2
19.01.2018 10:14
Опыты над чиновниками: можно ли остановить монстра 3
17.01.2018 09:43
архив чтиво

Медиа

Горбольница: какие изменения произошли за последнее время в Петрозаводской Больнице скорой медицинской помощи и чего ждать в будущем. Рассказывает Никита Власов
25.01.2018 16:51
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»