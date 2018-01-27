Сегодня ночью в Карелии сгорел нежилой дом

Пожар произошел около двух часов ночи в поселке Эссойла Пряжинского района.

Как рассказали в МЧС Карелии, в 01.56 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в нежилом доме по улице Совхозная. На тушение пожара ушло менее часа.

Причины возгорания уточняются.