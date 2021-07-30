Сегодня по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль»

Расписание включает 23 остановки в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 1 августа, «Сбормобиль» выйдет на свой обычный маршрут по карельской столице. В первое воскресенье месяца волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании — 23 остановки в разных районах города.

Организаторы обращают внимание участников на то, что на воскресном рейсе не будет «Металлмобилля». Он выезжает на маршрут в тандеме со «Сбомобилем» каждое третье воскресенье месяца. Кроме того, волонтёры просят горожан строго придерживаться правил безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой: иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний. Водитель и грузчик перед выездом измеряют температуру. Волонтёры используют средства индивидуальной защиты, перед каждой стоянкой обрабатывают руки антисептиком на спиртовой основе.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников. 80% средств, вырученных от переработки вторсырья, а это более 100 тыс. рублей в год, идут на поддержку бездомных животных, остальное на печать листовок и экорекламу.

Ранее сообщалось, что последний рейд по сбору стеклотары в Петрозаводске «Сбормобиль» проведет 1 августа.