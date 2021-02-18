Сегодня в Карелии 569 человек лечатся от коронавируса в больницах, 8 пациентов в очень тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 19 февраля, в стационарах находятся 569 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 485 - в состоянии средней тяжести, 76 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 16о. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39703 человека. Выздоровели – 35177. Умерли 282 пациентов.