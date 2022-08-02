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Сегодня в Карелии прощаются с бойцом, погибшим во время спецоперации на Украине

Новости. Общество
16:33, 15 Августа 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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В Олонецком районе Карелии проходит прощание с Иваном Куршиевым, погибшим на Донбассе.

Как сообщается администрация Олонецкого района, все желающие проститься и проводить Куршиева Ивана Николаевича, погибшего ходе спецоперации на Донбассе, в последний путь, могут подойти в траурный зал на ул. Карла-Либкнехта 15 августа. Похороны состоятся во вторник, 16 августа.

Ранее глава Карелии сообщал, что уроженец поселка Мегрега Олонецкого района Иван Куршиев был рядовым контрактной службы. Он первым приходил на помощь раненым бойцам. Иван был старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона. Погиб при исполнении воинского долга на Донбассе.

Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким Ивана, родителям — Татьяне Васильевне и Николаю Васильевичу.

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