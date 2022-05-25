Сегодня в Карелии простятся с бойцом Евгением Чубариным, погибшим на Украине через 4 дня после отъезда из дома

В карельском селе Шелтозеро 26 мая похоронят младшего сержанта контрактной службы Евгения Чубарина, погибшего на Донбассе.

Евгений Чуюбарин уехал для участия в спецоперации на Украине 11 мая и через 4 дня погиб на передовой.

Сегодня, 26 мая, в селе Шелтозеро Прионежского района с воинскими почестями будет похоронен местный житель Евгений Чубарин, которому 16 марта исполнилось всего 24 года. Как мы ранее сообщали, он стал пятнадцатым погибшим на Украине военнослужащим из Карелии.

О самом Евгении Чубарине, цинковый гроб с телом которого уже доставлен в Шелтозеро его семье, нам рассказали глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, глава Шелтозерского вепского сельского поселения Ирина Сафонова и представители военкомата.

Евгений Чубарин – из многодетной семьи, у его матери Нины Алексеевны остались еще четыре сына и столько же дочерей. Перед отъездом на Донбасс Евгений работал в местном цехе по камнеобработке. Женя был женат. Дома остались его супруга и 2-летний сын.

Судя по отзывам знавших его людей, Евгений по зову сердца уехал на Донбасс 11 мая и, согласно контракту, был определен поваром батальона материального обеспечения. Однако сразу же попросился бойцом на передовую, и уже 14 мая погиб.

Евгения Чубарина похоронят на местном кладбище сегодня, 26 мая, в 12 часов, после отпевания пройдет митинг, на котором ожидается выступление приехавшего в Карелию из Донбасса представителя воинской части, где служил Евгений.

Как нам рассказали, ранее Евгений Чубарин какое-то время жил в поселке Мелиоративный, тоже Прионежского района, где учился в школе с Кириллом Власовым. Его друг Кирилл, рядовой, наводчик мотострелковой роты, 30 апреля тоже погиб в спецоперации на Донбассе.