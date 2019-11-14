Сегодня в Карелии простятся с погибшей под поездом школьницей

В Медвежьегорске сегодня пройдут похороны 17-летней девочки, которая погибла на железной дороге.

Как сообщается в паблике школы №1 ггорода Медвежьегорска, где училась погибшая девочка, прощание со школьницей состоится 14 ноября с 12 до 13 часов в траурном зале ЦРБ.

"Администрация школы, педагоги, родители и ученики выражают соболезнования близким и родным погибшей. Скорбим вместе с вами", отмечаеся в паблике.

Напомним, 11 ноября в 20.05 в Медвежьегорске грузовой поезд совершил смертельный наезд на 17-летнюю школьницу, находившуюся на путях.

СМИ связали гибель школьницы с игрой "Синий кит". Но данная информация пока не подтверждается. Следком проводит проверку по факту гибели девочки-подростка.

Специалисты выехали в Медвежьегорск для оказания психологической помощи семье погибшей и одноклассникам.