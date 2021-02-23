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Сегодня в ковид-центрах Карелии врачи спасают жизни 545 больных коронавирусом

Новости. Общество
09:58, 24 Февраля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 24 февраля, в стационарах находятся 545 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 459 - в состоянии средней тяжести, 78 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 143. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40471 человек. Выздоровели – 36100. Умерли 295 пациентов.

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