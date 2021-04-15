Сегодня в Петрозаводске начнется ремонт дорог

В Петрозаводске стартуют работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в администрации города.

Так, 16 апреля в карельской столице АО «АБЗ-Дорстрой» приступит к работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Первым объектом ремонта станет улица Правды (между улицами Казарменской и Калинина). На отдельных её участках начнут демонтаж бортового камня.

Общая протяжённость автомобильной дороги улицы Правды составляет 1,6 км, площадь покрытия превышает 27 тыс. квадратных метров. На объекте отфрезеруют старое покрытие, частично заменят бортовой камень, выполнят асфальтирование.

Ранее сообщалось, что ремонтом дорог в столице Карелии в 2021 и 2022 займется компания "АБЗ-Дорстрой", которая занималась дорожными работами в течение последних двух лет. Стоимость контрактов составила 939 млн рублей.

Подрядчик восстановит 36 объектов в разных районах города.