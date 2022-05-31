Сегодня водителей Петрозаводска ждут массовые проверки на дорогах

В Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в ГИБДД города.

В целях предупреждения происшествий с нетрезвыми водителями, пресечения нарушений ПДД 4 июня в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что в настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов "Дозор-77", которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично - дорожной сети и т.д.

Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.