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Сегодня врачи в Карелии борются за жизни семи ковидных больных, которые не могут дышать самостоятельно, еще 91 пациент в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:46, 16 Февраля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 16 февраля, в стационарах находятся 612 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 514 - в состоянии средней тяжести, 91 тяжелобольной и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 165 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39217 человек. Выздоровели – 34607. Умерли 274 пациента.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-02-16 10:28:31
"НОВО-ОГАРЕВО, 28 января. /ТАСС/. Действия российских властей по борьбе с распространением коронавируса соответствуют уровню угроз и дают положительный результат - пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства."
Опять кто-то врет?
кир2
2021-02-16 10:11:36
Как 91 человек дошли до тяжёлого состояния никто в Минздраве разбираться не собирается ?????????????????????????????????????????????????????
David.
2021-02-16 10:20:02
кир2, в мире столько хронических болезней которые приводят к смерти...
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