Сегодня врачи в Карелии борются за жизни семи ковидных больных, которые не могут дышать самостоятельно, еще 91 пациент в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 16 февраля, в стационарах находятся 612 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 514 - в состоянии средней тяжести, 91 тяжелобольной и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 165 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39217 человек. Выздоровели – 34607. Умерли 274 пациента.