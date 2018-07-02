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Новости. Общество
23:30, 02 Июля 2018

Секс на третьем свидании позволит построить долгосрочные отношения

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Британские эксперты выяснили, что секс на третьем свидании с гораздо более высокой вероятностью позволит построить долгосрочные отношения с мужчиной.

Специалисты определили оптимальное время для интимной близости с помощью математического анализа. Оказалось, что лучше всего будет пригласить мужчину "на чай" на третьем свидании.

Секс на первой встрече может выставить женщину в плохом свете. Она может показаться ненадежной и легкодоступной. Как правило, с такими женщинами мужчины не предпочитают начинать серьезные отношения.

Ученые уверены, что трех свиданий будет достаточно для того, чтобы мужчина смог заинтересоваться в отношениях с ней. К тому же мужчины, настроенные на серьезные отношения, предпочитают долгие ухаживания и предлагают близость на 3-5-м свидании, пишет "Русаргумент".

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