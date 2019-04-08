Секса не было: в МВД Карелии рассказали, почему на самом деле вскрывали квартиру в Сегеже

В МВД Карелии рассказали, почему пожарным пришлось вскрывать квартиру в Сегеже.

В СМИ Карелии прошла информация о том, что в Сегеже в одном из домов жильцы слишком активно занимались сексом, а испугавшиеся криков соседи вызвали полицию и вскрыли квартиру.

В МЧС Карелии "Столице на Онего" подтвердили информацию о том, что, действительно, в воскресенье 7 апреля в 20.36 на пульт дежурной службы спасателей в Сегеже поступил звонок из полиции с просьбой помочь открыть дверь одной из квартир жилого дома.

Как сообщили в МВД Карелии, вечером в минувшее воскресенье жильцы одного из домов в Сегеже услышали крики у соседей и вызвали в полицию. Стражи порядка самостоятельно не смогли попасть в квартиру и обратились за помощью в МЧС.

"После вскрытия дверей, - сказал сотрудник полиции, - в квартире была обнаружена женщина, она была одна, плакала".