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Новости. Происшествия
13:05, 08 Апреля 2019
фото: © Егор Алеев/ТАСС / © Музеи России / коллаж "Столица на Онего"

Секса не было: в МВД Карелии рассказали, почему на самом деле вскрывали квартиру в Сегеже

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В МВД Карелии рассказали, почему пожарным пришлось вскрывать квартиру в Сегеже.

В СМИ Карелии прошла информация о том, что в Сегеже в одном из домов жильцы слишком активно занимались сексом, а испугавшиеся криков соседи вызвали полицию и вскрыли квартиру.

В МЧС Карелии "Столице на Онего" подтвердили информацию о том, что, действительно, в воскресенье 7 апреля в 20.36 на пульт дежурной службы спасателей в Сегеже поступил звонок из полиции с просьбой помочь открыть дверь одной из квартир жилого дома.

Как сообщили в МВД Карелии, вечером в минувшее воскресенье жильцы одного из домов в Сегеже услышали крики у соседей и вызвали в полицию. Стражи порядка самостоятельно не смогли попасть в квартиру и обратились за помощью в МЧС.

"После вскрытия дверей, - сказал сотрудник полиции, - в квартире была обнаружена женщина, она была одна, плакала".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-08 14:37:55
Вот такие у нас квартиры -чихнёшь у себя дома ,а из соседней квартиры тебе здоровья пожелают :) Никакой звукоизоляции!
dgin
2019-04-08 13:19:39
Чо то замутили в статье . секс , соседи , полиция , мчс , баба плачучая . Так и не понял где и секс ?
кир
2019-04-08 13:14:39
Ваши многие новости "ни уму, ни сердцу". :)
Мизантроп
2019-04-08 13:14:02
Непорочное зачатие, не? Плакала от счастья?
Гость
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