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Новости. Общество
23:30, 13 Июня 2018

Сексологи назвали напиток, который нужно выпить перед сексом

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Ученые призывают перед намечающимся сексом употреблять шампанское.

Ученые отмечают, что положительный эффект будет иметь незначительное количество спиртного, а особенно если остановить выбор на шампанском.

Основное преимущество окажется заметно в случае с мужчинами, поскольку игристый напиток усилит у представителей сильного пола эрекцию, а также последняя будет длиться дольше, нежели при обычных обстоятельствах, пишут "Актуальные новости".

Кроме того, некоторые научные работы демонстрируют, что в небольших дозах шампанское позитивным образом отражается на активности мозга, а также работе сердечно-сосудистой системы.

При этом большинство алкогольных напитков негативно влияют на интимную близость, поскольку делают человека менее чувствительным, а мужчины после алкоголя и вовсе перестают реагировать на стимуляцию.

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