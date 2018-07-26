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Новости. Общество
23:30, 26 Июля 2018

Сексологи рассказали, как заниматься сексом в жаркую погоду

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В летнее время года температура воздуха достигает более 30 градусов и именно в такую погоду людям меньше всего хочется заниматься сексом.

Однако сексологи рассказали, как интим в жару сделать более комфортным, пишет HotGeo.

Чаще всего люди отказываются от близости в жару из-за чрезмерного потения и нехватки сил. Однако британский специалист по сексу и отношениям Аннабель Найт знает, как даже в жаркую погоду не отказывать себе в комфортном сексе. Сексолог рассказала несколько эффективных способов. В первую очередь, интимную близость можно перенести в ванную комнату, где стоит включить прохладный душ.

Если речь идет о спальне, то стоит отдать предпочтение медленному и чувственному сексу. Также во время близости можно использовать специальные крема и масла для массажа, которые стоит предварительно поставить в холодильник. Кроме того, Аннабель Найт рекомендует интим на атласном постельном белье, что также не позволит сильно вспотеть.

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