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23.01.2020 16:28

Сельхозпредприятие, "прославившееся" массовой гибелью животных, вернется в госсобственность Карелии

Новости. Экономика
11:41, 24 Января 2020
фото: Столица на Онего
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Сельхозпредприятие АО "Пряжинское", обанкроченное два года назад после массовой гибели животных, вернется в государственную собственность Карелии.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Владимир Лабинов.

"У нас в бюджете 2020 года…дополнительно будет 100 млн рублей. Они будут утверждены Заксобранием в феврале. Это целевые средства на приобретение имущественного комплекса и запуск имущественного комплекса бездействующего предприятия "Пряжинское", - сказал Лабинов.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Патриот
2020-01-24 12:35:18
Лишь снова не убили " новые" собственники , а то от них одни убытки сельскому хозяйству .
Гость
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