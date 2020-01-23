Сельхозпредприятие, "прославившееся" массовой гибелью животных, вернется в госсобственность Карелии

Сельхозпредприятие АО "Пряжинское", обанкроченное два года назад после массовой гибели животных, вернется в государственную собственность Карелии.

Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Владимир Лабинов.

"У нас в бюджете 2020 года…дополнительно будет 100 млн рублей. Они будут утверждены Заксобранием в феврале. Это целевые средства на приобретение имущественного комплекса и запуск имущественного комплекса бездействующего предприятия "Пряжинское", - сказал Лабинов.

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