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Селянин топором выломал дверь бара в Карелии и вынес оттуда 20 банок пива

Новости. Криминал
10:35, 04 Июня 2020
фото: © AP Photo/Eduardo Verdugo, архив
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Вчера в полицию Лоухского района поступило сообщение от директора местного бара, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что пока заведение было закрыто, туда проник неизвестный и похитил спиртное – около 20 банок пива, несколько бутылок водки, коньяка и виски. Сумма ущерба превысила 35 тысяч рублей.

К краже оказался причастен ранее судимый 43-летний местный житель.

В ночное время мужчина гулял по поселку в состоянии опьянения. На пути увидел бар, сходил домой за топором и, вернувшись, выломал дверь. Часть спиртного употребил на месте преступления, остальное унес с собой.

Ведется следствие.

Злоумышленник задержан.

Ранее две сильные селянки в Карелии вынесли из чужого гаража рессоры и болты от УАЗа.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-04 12:00:34
Нет смысла жизни для многих. Руки на себя наложить страшно, инстинкт не позволяет. :)
Гость
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