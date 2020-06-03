Селянин топором выломал дверь бара в Карелии и вынес оттуда 20 банок пива

Вчера в полицию Лоухского района поступило сообщение от директора местного бара, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что пока заведение было закрыто, туда проник неизвестный и похитил спиртное – около 20 банок пива, несколько бутылок водки, коньяка и виски. Сумма ущерба превысила 35 тысяч рублей.

К краже оказался причастен ранее судимый 43-летний местный житель.

В ночное время мужчина гулял по поселку в состоянии опьянения. На пути увидел бар, сходил домой за топором и, вернувшись, выломал дверь. Часть спиртного употребил на месте преступления, остальное унес с собой.

Ведется следствие.

Злоумышленник задержан.

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