Сельские власти на юге Карелии благодаря прокуратуре стали ближе к людям

Администрацию Заозерского и Пайского сельских поселений обязали предоставлять муниципальные услуги в электронной форме.

Прионежский районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав администрации Заозерского и Пайского сельских поселений предоставлять муниципальные услуги в том числе в электронном виде.

Основанием для обращения прокурора стала проверка, которая и выявила нарушения требований закона. Выяснилось, что власти сельских поселений не предоставляют муниципальные услуги в электронной форме.

Суд обязал сельские власти в течение трех месяцев устранить нарушение закона. Контролировать исполнение решений суда будет прокуратура.