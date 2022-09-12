Сельские власти на юге Карелии благодаря прокуратуре стали ближе к людям

Администрацию Заозерского и Пайского сельских поселений обязали предоставлять муниципальные услуги в электронной форме.
Прионежский районный суд удовлетворил иск прокурора, обязав администрации Заозерского и Пайского сельских поселений предоставлять муниципальные услуги в том числе в электронном виде.
Основанием для обращения прокурора стала проверка, которая и выявила нарушения требований закона. Выяснилось, что власти сельских поселений не предоставляют муниципальные услуги в электронной форме.
Суд обязал сельские власти в течение трех месяцев устранить нарушение закона. Контролировать исполнение решений суда будет прокуратура.
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