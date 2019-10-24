Сельским женщинам законодательно разрешили меньше работать за те же деньги

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому рабочая неделя женщин, работающих в сельской местности, будет составлять не более 36 часов с сохранением зарплаты на прежнем уровне.
Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
Согласно документу, женщины, работающие на селе, имеют право на один дополнительный выходной в месяц по письменному заявлению, однако без сохранения заработной платы.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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