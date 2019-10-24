Сельским женщинам законодательно разрешили меньше работать за те же деньги

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому рабочая неделя женщин, работающих в сельской местности, будет составлять не более 36 часов с сохранением зарплаты на прежнем уровне.

Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Согласно документу, женщины, работающие на селе, имеют право на один дополнительный выходной в месяц по письменному заявлению, однако без сохранения заработной платы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".