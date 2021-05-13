Семь лет лишения свободы грозит двум подросткам в Карелии за катание на угнанном снегоходе

В Кемском районе будут судить двух несовершеннолетних, угнавших снегоход, им грозит 7 лет лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

Кемский межрайонный следственный отдел закончил расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних. Подростки обвиняются в совершении угонах.

По версии следствия, в январе подростки в поселке Лоухи совершали угоны снегохода марки «Буран», который находился в гараже местного жителя. Обвиняемые проникали в гараж, заводили снегоход, после чего катались на нем.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.