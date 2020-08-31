Семейная пара из соседнего государства незаконно выловила ведро плотвы в Карелии

Нарушителей правил рыболовства обнаружили в Пряжинском районе в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Биоресурсы", сообщили в МВД Карелии.

Так, на реке Миккельская, на которой круглогодично запрещен лов рыбы, обнаружены четыре рыбака, семейная пара из соседнего государства, а также жители Петрозаводска и Прионежского района, которые незаконно добыли ведро плотвы.

Составлены административные протоколы. Незаконно добытый улов выпущен обратно в реку. Изъяты снасти и удочки.

Материалы переданы в суд.

Гражданам грозят административные штрафы в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Ранее браконьера из Карелии лишили автомобиля.