Семьи не получат в мае ежемесячную выплату из маткапитала

Социальный фонд вводит единую дату выплат по всей стране.

Ежемесячная выплата из маткапитала на детей до трех лет не придет родителям в мае. Такой вывод можно сделать из сообщения Социального фонда РФ.

Ежемесячная выплата с 1 февраля в районах Крайнего севера составляет 18 тысяч 382 рубля, в приравненных районах — 17 тысяч 167 рублей. Когда же родители увидят деньги, знает проект «Жизнь и кошелек».