Семьи с детьми освобождены от НДФЛ при продаже квартир

Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ доходы, получаемые семьями с детим, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий.

«Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года», — сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова цитирует РИА Новости.

Документ освобождает от НДФЛ доходы, получаемые семьями с двумя и более детьми при продаже квартиры, жилого дома или их частей и используемые для приобретения нового жилья большей площади для улучшения жилищных условий. Льгота может предоставляться как родителям (усыновителям), у которых есть несовершеннолетние дети или дети в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно, так и одному из детей при соблюдении ряда условий.

В частности, новое жилье должно быть приобретено в том же году, когда продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года, а кадастровая стоимость продаваемой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей и быть больше кадастровой стоимости приобретаемого взамен жилья. На момент продажи жилья ни у кого из членов многодетной семьи не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретенного.

Кроме того, с 2023 года устанавливается дифференциация налоговых ставок по налогу на имущество организаций в зависимости от характеристик объекта налогообложения (вида имущества и его кадастровой стоимости), а не от категорий налогоплательщиков. Сейчас такое регулирование уже установлено в отношении земельных участков