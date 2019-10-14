Семинар по эффективности очистных сооружений прошел в Петрозаводске

В Петрозаводске состоялся отраслевой семинар по наилучшим доступным технологиям в области очистки сточных вод, сообщили в АО "ПКС-Водоканал".

Семинар был организован в рамках региональной программы повышения квалификации Совета Баренцева Евро-Арктического региона. Участники семинара посетили канализационные очистные сооружения Петрозаводска.



Напомним, в 2017 году на КОС была проведена большая реконструкционная работа с привлечением иностранных грантов. Во время экскурсии участники семинара обсудили важные вопросы: результаты реконструкции КОС (после реконструкции вода, попадающая из канализационных сооружений в Онежское озеро, стала соответствовать международными нормами ХЕЛКОМ), технологические процессы работы сооружений, производственно-экологический контроль и его осуществление на КОС.



О программе повышения экологической эффективности очистных сооружений Петрозаводска и показателях, которые были достигнуты после реконструкции, рассказал технический директор АО "ПКС-Водоканал" Виталий Викторович Остапчук.

В прошлом году на КОС был реализован еще один проект – компостирование осадка сточных вод, подробнее о проекте Виталий Викторович также рассказал на семинаре. Для того чтобы осадок превратился в удобрение, его смешивают с древесной корой и формируют в специальные бурты, где и созревает компост. Проведенные ранее исследования показали, что компост соответствует требованиям СанПиН и может использоваться в качестве удобрения в растениеводстве, лесном и городском хозяйствах, в целях благоустройства, под посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог и т. д.



Участники семинара смогли познакомиться с технологиями очистки воды не только в разных регионах России, но и за рубежом, в Швеции и Финляндии.