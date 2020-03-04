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Сенатор Игорь Зубарев провел мониторинг подготовки школ Петрозаводска к реализации закона о горячем питании

Новости. Общество
07:15, 05 Марта 2020
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Член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев посетил среднюю школу №2 и гимназию №30.

Парламентарий побеседовал с руководством образовательных учреждений о законе об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием, который Совет Федерации одобрил 26 февраля, и проинспектировал школьные столовые.

Как отметил Игорь Зубарев, в новом законе собраны все нормы по организации питания, которые прописаны в разных нормативных актах. При этом есть нововведения. Законом вводятся такие понятия, как здоровое питание, горячее питание, потребительские свойства пищевой продукции, сортность, физиологическая потребность в пищевых продуктах.

"Речь идет об улучшении качества питания, калорийности, но не за счет увеличения в рационе детей хлебобулочных изделий. В образовательных учреждениях мы должны обеспечить детей здоровым, сбалансированным питанием. Но когда в школьных буфетах дети имеют возможность купить чипсы, шоколад, сухарики и другие, мягко говоря, неполезные продукты, о здоровом питании говорить не приходится", - отметил сенатор.

В школе №2 и гимназии №30 продажа вредных продуктов запрещена. Меню столовых довольно разнообразно. И на организации, которые арендуют пищеблоки в школах и кормят детей, жалоб нет. Родители тщательно контролируют, как и что готовят в школьных столовых. При этом все понимают, что та, стоимость, которая сегодня заложена на питание для льготников, не позволяет нормально накормить ребенка. Так, завтрак для ученика с 1 по 4 класс оценивается в 56 рублей, для учащихся с 5 по 11 класс – в 100-110 рублей, в зависимости от района республики.

В это же время в школах Башкортостана младшеклассников, которые получают питание бесплатно, кормят на 65 рублей, в Калининградская область – на 89 рублей, в Ленинградской области – на 104 рубля, в Санкт-Петербурге – на 157, в Москве – на 139 рублей, а в Мурманской области – на 109 рублей.

"Министерство образования Карелии подсчитало, что годовая финансовая потребность на организацию горячего питания учеников начальной школы составляет 449 млн рублей. При новых расчетах стоимость завтрака подняли до 70 рублей. По данным нашего министерства, заявка на софинансирование из федерального бюджета уже направлена в Министерство просвещения РФ. Но почему завтрак для карельского младшеклассника должен стоить 70 рублей, когда в других регионах питание для учащихся начальных классов стоит дороже? Это несправедливо по отношению к нашим детям. Что нам мешало запросить у федерального министерства другую сумму на организацию питания? Буду ставить данный вопрос перед главой республики", - отметил Игорь Зубарев.

В ходе посещения школ сенатор также обратил внимание на состояние оборудования для столовых: оно устарело и нуждается замене. По предварительным данным, предоставленным органами местного самоуправления, для приведения пищеблоков в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями потребуется порядка 935 млн рублей.

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