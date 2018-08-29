Сенатор от Карелии Ракитин посоревнуется в ловле форели на Лососинке

Член Совета федерации от Карелии Александр Ракитин примет участие в празднике "Калакунда".

Как сказал журналистам председатель федерации рыболовного спорта республики Вадим Петросян, в соревнованиях по ловле рыбы на "Калакунде" примут участие до 120 человек – спортсменов и любителей.

В спортивном зачете победителю достанется лодочный мотор, а главным призом для рыбаков-любителей будет бензопила, которую предоставил сенатор Александр Ракитин.

"В спортивном туре у нас будет принимать участие сенатор Александр Ракитин. Он оказался спортсменом, заядлым рыбаком", - сказал Вадим Петросян.

Всего, по данным первого замминистра культуры Карелии Сергея Соловьева, 2 сентября на "Калакунду" ожидается более 3 тыс. человек, а при хорошей погоде – еще больше. Праздник пройдет в Петрозводске в пойме реки Лососинка.