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Новости. Общество
12:40, 29 Августа 2018

Сенатор от Карелии Ракитин посоревнуется в ловле форели на Лососинке

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Член Совета федерации от Карелии Александр Ракитин примет участие в празднике "Калакунда".

Как сказал журналистам председатель федерации рыболовного спорта республики Вадим Петросян, в соревнованиях по ловле рыбы на "Калакунде" примут участие до 120 человек – спортсменов и любителей.

В спортивном зачете победителю достанется лодочный мотор, а главным призом для рыбаков-любителей будет бензопила, которую предоставил сенатор Александр Ракитин.

"В спортивном туре у нас будет принимать участие сенатор Александр Ракитин. Он оказался спортсменом, заядлым рыбаком", - сказал Вадим Петросян.

Всего, по данным первого замминистра культуры Карелии Сергея Соловьева, 2 сентября на "Калакунду" ожидается более 3 тыс. человек, а при хорошей погоде – еще больше. Праздник  пройдет в Петрозводске в пойме реки Лососинка. 

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