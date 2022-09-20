Сенатор от Карелии стал первым зампредом Комитета Совфеда по обороне и безопасности

Бывший дипломат Владимир Чижов, став сенатором от Карелии, получил должность в Совете Федерации.

На пленарном заседании Совета Федерации 4 октября сенаторы утвердили на должность первого заместителя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности бывшего российского дипломата Владимира Чижова. Об этом пишет «Парламентская газета».

Спикер палаты регионов Валентина Матвиенко отметила, что Владимир Чижов много времени уделял международной безопасности. «Это очень опытный, профессиональный, грамотный человек. И мне кажется, что будет усиление еще с этого угла Комитета по обороне и безопасности», — отметила она.

Напомним, 27 сентября глава Карелии Артур Парфенчиков наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова.