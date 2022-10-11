Сергей Шугаев считает, что карельское «Яблоко» обратилось к Путину, чтобы поднять шум

Депутат Заксобрания Карелии прокомментировал просьбу Эмилии Слабуновой издать указ о завершении мобилизации.

Председатель комитета по законности и правопорядку парламента Карелии Сергей Шугаев прокомментировал просьбу Эмилии Слабуновой издать указ о завершении мобилизации.



Ранее фракция партии «Яблоко» в Законодательном собрании Карелии направила обращение президенту России с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, объявленной указом №647 от 21 сентября 2022 года.



«Президент России сказал, что частичная мобилизация завершена и в дополнительных документах она не нуждается. Этот вопрос больше не требует обсуждения. Точка. Нормативная правовая база Российской Федерации не предусматривает подобных документов», - сказал Сергей Шугев.



По его словам, вероятное всего, обращение – очередной повод, чтобы поднять информационный шум.



«С ковидом то же самое было, а сейчас - с частичной мобилизацией. Пиар да и только», - отметил Сергей Шугаев.



Председатель парламентского комитета уверен, что сейчас не время для политических игр, а время для консолидации всех сил для достижения целей спецоперации.



«Наша страна столкнулась с тяжелейшим вызовом в своей новой истории. Если мы хотим победить, если мы считаем и называем себя патриотами, нам необходимо направить все свои силы и ресурсы на помощь стране», - заявил парламентарий.



Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Минобороны заявило о ее завершении 28 октября.