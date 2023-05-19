Серийный вор в качестве наказания поработает на государство в Карелии

Неоднократно судимый житель Прионежья попался на серии краж, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя села Заозерье. Мужчину обвинили в трех кражах.

Установлено, что в июле прошлого года безработный и неоднократно судимый мужчина украл дорогой инструмент с веранды дома своего знакомого. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.



После этого злоумышленник дважды обокрал местный магазин на общую сумму более пяти тысяч рублей. Краденое он продал, после чего скрылся.

Суд отправил виновного на принудительные работы сроком в три года с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительном центре, при этом он обязан проживать в специальном месте, бесплатно благоустраивать здание своего общежития и окружающую территорию.

Кроме того, суд обязал злоумышленника выплатить судебные издержки, связанные с рассмотрением уголовного дела, в размере 50 тысяч рублей, сообщили в республиканской прокуратуре.