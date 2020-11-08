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Сервис для сообщений о дефиците лекарств запустят на портале госуслуг

Новости. Общество
20:40, 09 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Nancy Beijersbergen
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Сервис, с помощью которого медики могут сообщать о проблемах с наличием лекарств и средств индивидуальной защиты, запускается в понедельник на портале госуслуг.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Сегодня запускается сервис на портале госуслуг, куда медицинские работники могут сообщить о проблемах с лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, в частности средствами индивидуальной защиты, конкретно указав медицинскую организацию, где они работают, для того, чтобы таргетно и быстро реагировали субъекты Российской Федерации и Росздравнадзор на проблемы, возникающие при оказании медицинской помощи", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Министр отметил, что рассчитывает на поддержку этой инициативы. Как уточнили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава, собранная информация будет сразу направляться руководителю органа управления здравоохранением региона для оперативного решения проблемных вопросов. Все обращения также будут поступать в Минздрав России для оперативного мониторинга ситуации в конкретных лечебных учреждениях.

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