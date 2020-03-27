Сервис "Яндекс" определил уровень самоизоляции петрозаводчан

Сервис отслеживает жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс", соблюдающих самокарантин.

"Яндекс" начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов – как много людей сидит дома. Для этого аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске на сегодня, как и 1 апреля, составил 4.0 – "На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома".