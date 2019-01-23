Сетевой магазин в Петрозаводске оштрафовали за "нечестную" распродажу игрушек

Магазин "Магнит" в Петрозаводске оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение Закона "О рекламе", сообщили в управлении антимонопольной службы Карелии.

Акционерное общество "Тандер" привлечено антимонопольным органом к административной ответственности в связи с совершением правонарушения, ответственность за которое установлена в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Поводом для привлечения к административной ответственности послужил факт признания ненадлежащей рекламы АО "Тандер", распространенной на страницах журнала гипермаркета "Магнит" в Петрозаводске, поскольку в ней нарушены требования ФЗ "О рекламе". В частности, в рассмотренных рекламах отсутствовала существенная информация обо всех условиях проводимой акции по реализации в магазинах "Магнит" игрушек 18 и 19 мая со скидкой 50%Постановление Карельского УФАС России может быть оспорено в судебном порядке.

В соответствии с законом недостоверной признается реклама, содержащая несоответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара, также не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

За данное нарушение установлена административная ответственность в виде штрафа на должностное лицо - от 4 тысяч до 25 тысяч рублей.