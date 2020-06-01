Сезон фонтанов открыли в Петрозаводске

В первый день лета "РКС-Петрозаводск" запустили в работу фонтаны города.

С сегодняшнего дня в городе функционируют пять фонтанов: "Молекула Фуллерена", "Плачущий камень" у портретной галереи "Героям Советского Союза", фонтан на Берёзовой аллее, фонтан "Калевала" в сквере имени Элиоса Леннрота и фонтан у кафе "Нойбранденбург". Торжественный старт сезона состоялся у "Молекулы Фуллерена": председатель комитета ЖКХ Андрей Александрович Бекелев и технический директор АО "ПКС-Водоканал" Виталий Викторович Остапчук по традиции нажали на кнопку, с помощью которой фонтан начал работу. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, массовое торжество в честь начала сезона фонтанов пришлось отменить, но в "РКС-Петрозаводск" уверены – фонтаны в этом году принесут не меньше радости петрозаводчанам и гостям города, чем в прошлом.

"Вода – символ жизни, а дети – ее бесконечное продолжение, и так символично, что сегодня, в День Защиты детей, свою работу начинают фонтаны. Пять фонтанов Петрозаводска оповестили жителей города о начале самого долгожданного в году сезона – лета. Пусть оно согревает петрозаводчан и гостей города солнечными днями, а фонтаны – радуют глаз и дарят приятную прохладу", – отметил технический директор АО "ПКС-Водоканал" Виталий Викторович Остапчук.