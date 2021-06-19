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Шандалович о медработниках: Никакая «умная машина» не способна заменить человеческое сострадание, милосердие и гуманизм

Новости. Общество
10:55, 20 Июня 2021
фото: Элиссан Шандалович/Заксобрание Карелии

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил медицинских работников республики с профессиональным праздником.

Дорогие друзья, дорогие коллеги! Сегодня наша страна отмечает один из самых дорогих моему сердцу праздников - День медицинского работника.

Пожалуй, вряд ли кто усомнится в том, что врачевание было и остается самым трудным и самым благородным делом. Очень непросто каждый день делить с людьми их боль и при этом вселять надежду и оптимизм. Да, современная медицина благодаря высоким технологиям и научным разработкам позволяет врачам буквально творить чудеса, но никакая « умная машина» не способна заменить человеческое сострадание, милосердие и гуманизм.

Сегодня пандемия коронавируса продолжает весь мир испытывать на прочность. И все то, с чем столкнулись, что пережили медицинские работники, невозможно описать словами. Но, несмотря ни на что, вы показали людям, к какой безграничной самоотдаче вы готовы, борясь за жизнь человека до последней капли своих сил.

От всей души хочу поздравить вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником! Вы заслужили самую высокую оценку и признательность за возвращенное здоровье и спасенные жизни! - отмечается в поздравлении на странице спикера в соцсети "ВКонтакте".

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