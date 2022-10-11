Шандалович объявил о создании рабочей группы по поддержке мобилизованных жителей Карелии

Специальная рабочая группа при Заксобрании республики займется разработкой предложений по поддержке участников СВО и их семей.

Как сообщил спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, при региональном парламенте появится специальная рабочая группа, которая займется разработкой предложений по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Помимо депутатов в ее состав войдут чиновники, работники прокуратуры, военного комиссариата.





«Сегодня Госдумой приняты законы, направленные на поддержку мобилизованных предпринимателей. Со своей стороны мы также должны найти дополнительные региональные механизмы оказания помощи нашим воинам, а также их родным. Вместе с правительством Карелии будем оперативно вносить законодательные инициативы и принимать депутатским корпусом», - пишет Шандалович на своей странице в соцсети.



Он отметил, что ранее глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о единовременной денежной выплате в размере 50 тысяч рублей:



- несовершеннолетним детям, в том числе родившимся после призыва отца на службу по мобилизации, а также студентам-очникам до 23 лет. Помощь получат как родные дети, так и усыновленные, находящиеся под опекой или попечительством, пасынки и падчерицы;



- женам, срок беременности которых на момент призыва супруга на службу по мобилизации составляет не менее 22 недель.



Обращаться за выплатой нужно в центры социальной работы по месту жительства.