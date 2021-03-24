Шандалович потребовал от Минздрава Карелии взять на особый контроль вопрос открытия аптечного пункта в Великой Губе

В ходе заседания Правительства Карелии спикер парламента Элиссан Шандалович обратил внимание на проблему открытия аптечного пункта в селе Великая Губа Медвежьегорского района.

Как отметил Элиссан Шандалович, у организации, которая намерена открыть в селе аптечный пункт, имеются проблемы с получением лицензии на оказание фармацевтической деятельности.

"Сейчас жители Великой губы лишены возможности покупать лекарственные препараты по месту жительства. Этот населенный пункт объединяет и другие деревни Заонежья. Безусловно, это вызывает беспокойство у людей, поступают обращения", - прокомментировал Элиссан Шандалович.

Напомним, ранее в адрес спикера парламента поступали обращения от жителей Великой Губы с жалобами на то, что в селе закрылся единственный аптечный пункт и покупать лекарства им негде. Пункт прекратил работу в связи с расторжением договора аренды с частным предпринимателем.

По данной проблеме Элиссан Шандалович направил запрос в Министерство здравоохранения Карелии. В ответе, который поступил в Законодательное собрание от главы ведомства Михаила Охлопкова, сообщается следующее:

"В настоящее время обществом с ограниченной ответственностью "Ромашка" проводятся организационные мероприятия по открытию аптечного пункта по адресу: Медвежьегорский район, с. Великая губа, ул. Октябрьская. В целях проведения лицензирования данного аптечного пункта 23 ноября 2020 года ООО "Ромашка" направлена заявка в федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещения требованиям санитарных правил". Однако на данный момент проблема остается нерешенной.

Спикер парламента потребовал от Минздрава Карелии взять на личный контроль получение лицензии аптекой и оказать организации необходимую помощь, а также на период до получения разрешительных документов организовать отпуск лекарств жителям Великогубского поселения через лечебную сеть района.