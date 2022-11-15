Шандалович предложил организовать комплексную реабилитацию участников СВО

Заксобрание Карелии подготовило предложения по реабилитации участников СВО и созданию нового учебного модуля для вузов.

В четверг, 8 декабря, состоялось заседание Совета законодателей при Совфеде России. Участники обсудили условия адаптации регионов к новым вызовам и социально-экономическое развитие России в целом. В заседании принял участие председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«От Законодательного собрания республики сформировали предложения к проекту решения заседания. Считаем целесообразным предусмотреть в документе следующие рекомендации Министерству здравоохранения России».

Включить в программы подготовки специалистов с высшим медицинским образованием и постдипломной подготовки врачей модуль по работе в особых условиях (чрезвычайных ситуациях, условиях военного времени)», — написал Элиссан Шандалович на своей странице в социальной сети.



Он отметил, что сейчас, исходя из опыта спецоперации, для эффективной организации медпомощи как обычным гражданам, так и военным требуются специализированные профессиональные знания и навыки.



«Образовательная программа вузов таких знаний не дает. Напомню, что образовательный модуль для врачей по работе в особых условиях, в том числе спецоперации, был разработан специалистами Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова по инициативе Карельского регионального отделения партии «Единая Россия». Порядка 50 врачей нашей республики прошли курс и получили удостоверения о повышении квалификации», — отметил Шандалович.



По его словам, необходимо принять меры по организации комплексной реабилитации участников С. О. Медицинская, социальная, психологическая, трудовая реабилитация должны помочь карельским бойцам укрепить здоровье, вернуться к обычной жизни, работе, подчеркнул спикер парламента Карелии.