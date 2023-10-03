Шандалович рассказал о первом участнике СВО, получившем бесплатную землю

Житель Петрозаводска выбрал участок в Кондопожском районе.

Как на своей странице в социальной сети сообщил председатель Заксобрания Карелии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Элиссан Шандалович, заработал республиканский закон о бесплатных земельных участках для участников специальной военной операции.



«Наш закон о бесплатной земле для отличившихся участников СВО заработал. Первым в Карелии земельный участок получил петрозаводчанин, награжденный медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“. Боец выбрал Кондопожский район, село Янишполе. Всего на сегодняшний день в республике подано 11 таких заявлений», — сообщил спикер карельского парламента.



Он напомнил, что на бесплатные земельные участки в республике имеют право участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами Российской Федерации за участие в спецоперации, а также члены семей погибших бойцов.



Инициативу главы республики Законодательное собрание поддержало в июле этого года.



Землю можно использовать для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или садоводства, рассказал Шандалович.



«Отмечу, сегодня важно сделать все, чтобы максимально поддержать наших бойцов и их семьи. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, и это один главных приоритетов в нашей работе», — заявил спикер карельского парламента.



Подробно узнать, как отличившимся участникам СВО и членам их семей, проживающим в республике, получить землю бесплатно, можно из карточек Общественной приемной в Карелии.