Схема движение транспорта изменится в Петрозаводске после новогодних праздников

Администрация города предупреждает об изменении схемы движения на Голиковке с 10 января.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, с 10 января на Голиковке изменится схема движения транспорта. По обеим сторонам улицы Кузьмина на участке между улицами Варламова и Калинина будет запрещена остановка.

Ограничения призваны повысить пропускную способность дороги и улучшить качество её уборки.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.