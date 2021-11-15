890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Глава Карелии поздравил с днем рождения «хозяйку Кинермы» 16
19.12.2021 15:50
Автомобиль развернуло на оживленной транспортной развязке в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 08:05
Карельский омбудсмен объяснила, когда ее посетителям лучше пойти к психотерапевту 11
Сегодня 12:05
Улицу в Петрозаводске затопило канализационными стоками (ВИДЕО) 21
Сегодня 09:42
В понедельник водителей в Петрозаводске проверят на трезвость 13
19.12.2021 17:25

Схема движение транспорта изменится в Петрозаводске после новогодних праздников

Новости. Общество
12:07, 20 Декабря 2021
фото: © flickr.com / Alexey Ivanov

Новости партнеров

Администрация города предупреждает об изменении схемы движения на Голиковке с 10 января.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, с 10 января на Голиковке изменится схема движения транспорта. По обеим сторонам улицы Кузьмина на участке между улицами Варламова и Калинина будет запрещена остановка.

Ограничения призваны повысить пропускную способность дороги и улучшить качество её уборки.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-20 12:14:21
Запрещать и не пущать. На другое неспособны.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»