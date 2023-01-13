Схема движения транспорта изменится в трех районах Петрозаводска с февраля

Новые знаком установят на Древлянке, в центре города и районе Рыбка, сообщили в администрации столицы Карелии.
С 10 февраля будет запрещена остановка по нечётной стороне Боровой улицы на участке вдоль детского сада № 74 «Карамельки». Зону действия знаков продлят для улучшения уборки дороги и повышения безопасности.
С 14 февраля запретят остановку транспорта по нечётной стороне Берёзовой аллеи на небольшом участке возле Академического лицея. Ограничения призваны повысить безопасность и обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники экстренных служб к школе.
С 16 февраля изменится время запрета остановки транспорта на улице Гоголя. Нововведения коснутся парковочного кармана напротив здания магазина «АвтоКит». Сейчас останавливаться там нельзя с полуночи до семи часов утра. С 16 февраля ограничения начнут действовать с 20.00 до 7:30.
Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, с 6 февраля будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам улицы Антикайнена в Петрозаводске.
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