Схема движения транспорта изменится в трех районах Петрозаводска с февраля

Новые знаком установят на Древлянке, в центре города и районе Рыбка, сообщили в администрации столицы Карелии.

С 10 февраля будет запрещена остановка по нечётной стороне Боровой улицы на участке вдоль детского сада № 74 «Карамельки». Зону действия знаков продлят для улучшения уборки дороги и повышения безопасности.

С 14 февраля запретят остановку транспорта по нечётной стороне Берёзовой аллеи на небольшом участке возле Академического лицея. Ограничения призваны повысить безопасность и обеспечить беспрепятственный доступ спецтехники экстренных служб к школе.

С 16 февраля изменится время запрета остановки транспорта на улице Гоголя. Нововведения коснутся парковочного кармана напротив здания магазина «АвтоКит». Сейчас останавливаться там нельзя с полуночи до семи часов утра. С 16 февраля ограничения начнут действовать с 20.00 до 7:30.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, с 6 февраля будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам улицы Антикайнена в Петрозаводске.