Схему организации движения на Комсомольском проспекте временно изменят

Ограничения связаны с проведением в Петрозаводске 9 февраля Всероссийской массовой гонки "Лыжня России-2019", сообщили в мэрии.

С 09.00 до 14.00 будет запрещена остановка авто на участке Комсомольского проспекта от остановки "Курган" до перекрестка с улицей Ровио, а также на участке Курганского проезда от Комсомольского проспекта до перекрестка с Троллейбусной улицей.

Организаторы напоминают, что количество парковочных мест для автомобилей на территории спортивного центра "Курган" в день массовой гонки будет ограничено.

"Просим вас заблаговременно прибывать на территорию комплекса и предварительно продумать схему передвижения на лыжное мероприятие", - обращаются к горожанам устроители массовой лыжной гонки.