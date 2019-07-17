Схему обращения с отходами в Карелии повторно обсудят в августе

Все пожелания, поступившие от жителей Карелии и предпринимателей, обещают учесть, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Карелии.

"На первом этапе общественного обсуждения новой территориальной схемы обращения с ТКО жители Карелии и организации направили в региональное Минприроды более 750 обращений. В частности, жители республики выражали опасения о возможном ухудшении экологической ситуации в районе Майгубы из-за размытия грунтовых вод в случае строительства мусоросортировочного комплекса. Авторы обращений также заявляли готовность участвовать в раздельном сборе мусора и просили создать необходимые для этого передвижные пункты и контейнерные площадки", - говорится в сообщении.

Значительная часть отзывов касалась несанкционированных свалок. Жители Карелии требуют прекратить рост числа незаконных мест скопления мусора в лесах и в границах населенных пунктов.

Все замечания и предложения Минприроды до 26 июля отправит подрядчику на доработку, которая будет продолжаться месяц. При этом в ведомстве обещают учесть все поступившие пожелания и вынести новую редакцию на повторное общественное обсуждение, которое стартует 26 августа на сайте министерства.

О главных целях разработки новой схемы обращения с отходами во время прямой линии 8 июля рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. По словам руководителя региона, конечной целью мусорной реформы в республике станет ликвидация всех устаревших свалок и наведение порядка в сфере вывоза мусора. Основными приоритетами для властей при этом станут экологическая безопасность Карелии и стремление сохранить тариф для населения на низком уровне.

Разработка новой системы уже началась. Региональные власти ведут переговоры с рядом инвесторов. В частности, готовится инвестиционное соглашение с компанией "Калипсо", которая готова установить в Петрозаводске и в районах республики две тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.

Также ведутся переговоры с финским предприятием Hardferm. Компания производит экологичные энергетические установки, позволяющие вырабатывать из отходов метан и биогрунт. Газ можно использовать в работе котельных, что позволит отказаться от наносящих вред окружающей среде мазута и угля, а биогрунт – для пересыпки полигонов и создания лесонасаждений.