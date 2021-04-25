Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Питкяранском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 25 апреля, в 09:10 на 326 км автодороги А-121 «Сортавала» 54-летний водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрёстка врезался в Lada Kalina. Отечественный автомобиль двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили шесть человек. Так, пострадали водитель Renault и двое его пассажиров - мужчины 29-ти и 33-х лет. В автомобиле Lada травмированы 42-летняя водитель, ее 32-летняя пассажирка и 18- летний пассажир.

Ранее сообщалось, неопытный водитель устроила ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал младенец.