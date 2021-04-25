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Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:25, 26 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария произошла на федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Питкяранском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 25 апреля, в 09:10 на 326 км автодороги А-121 «Сортавала» 54-летний водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде нерегулируемого перекрёстка врезался в Lada Kalina. Отечественный автомобиль двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили шесть человек. Так, пострадали водитель Renault и двое его пассажиров - мужчины 29-ти и 33-х лет. В автомобиле Lada травмированы 42-летняя водитель, ее 32-летняя пассажирка и 18- летний пассажир.

Ранее сообщалось, неопытный водитель устроила ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал младенец.

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Комментарии

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Беня
2021-04-26 10:41:03
А шойто у дастера написано на передней левой дверке? Где-то я это видел :)
Гость
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