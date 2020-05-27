Шесть населенных пунктов Карелии получат премии на благоустройство

Определены победители ежегодного республиканского конкурса по благоустройству населенных пунктов, сообщили в Минстрое Карелии.

На заседании Межведомственной комиссии подвели итоги ежегодного республиканского конкурса по благоустройству населенных пунктов.

В 1-й категории – городские округа и городские поселения, победителями стали:



1 место – Сортавала – призовая сумма 990 тысяч рублей;

2 место – Суоярви – 504 тысяч рублей;

3 место – Кондопога – 306 тысяч рублей.

Во 2-й категории – сельские поселения, победители распределились следующим образом:



1 место – Видлица (Олонецкий район) – 660 тысяч рублей;

2 место – Боровой (Калевальский район) – 336 тысяч рублей;

3 место – Новая Вилга (Прионежский район) – 204 тысяч рублей.

Премия должна быть использована на благоустройство поселения в текущем году.

Всего на участие в конкурсе было подано 16 заявок.