Шестерых пешеходов-нарушителей поймали в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает контролировать соблюдение правил дорожного движения пешеходами.

Как сообщили в ГИБДД города, 23 июня в ходе рейда шестеро пешеходов были привлечены к ответственности за нарушения ПДД.



Госавтоинспекция предупреждает:



Пешеходы будьте внимательными на дороге, не торопитесь, не забывайте при движении через дорогу смотреть по сторонам и убеждаться в безопасности перехода.



При движении через регулируемые пешеходные переходы руководствуйтесь сигналами светофора, не рискуете выходя на проезжую часть на мигающий зелёный сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что в республике с 22 по 26 июня 2020 года будет проходить информационно-пропагандистское мероприятие "Пешеходы Карелии".