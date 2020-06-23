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Шестерых пешеходов-нарушителей поймали в Петрозаводске

Новости. Общество
16:35, 24 Июня 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Госавтоинспекция Петрозаводска продолжает контролировать соблюдение правил дорожного движения пешеходами.

Как сообщили в ГИБДД города, 23 июня в ходе рейда шестеро пешеходов были привлечены к ответственности за нарушения ПДД.

Госавтоинспекция предупреждает:

Пешеходы будьте внимательными на дороге, не торопитесь, не забывайте при движении через дорогу смотреть по сторонам и убеждаться в безопасности перехода.

При движении через регулируемые пешеходные переходы руководствуйтесь сигналами светофора, не рискуете выходя на проезжую часть на мигающий зелёный сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что в республике с 22 по 26 июня 2020 года будет проходить информационно-пропагандистское мероприятие "Пешеходы Карелии".

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