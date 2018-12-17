Шестилетний ребенок пострадал в ДТП

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Авария произошла 16 декабря в Пряжинском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 14.30 на 407 км автодороги "Санкт-Петербург-Сортавала" водитель автомобиля Toyota Yaris совершила наезд на силовое ограждение.
В результате происшествия травмированы два пассажира автомобиля: 6-летняя девочка, которая была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи и 34-летний мужчина, которому назначено амбулаторное лечение.
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